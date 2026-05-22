Россия готова к сотрудничеству с Венгрией по энергетике, заявил посол

Посол Станиславов: Россия готова к сотрудничеству с Венгрией по энергетике.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией по теме энергетики, но «не все зависит от нас», заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

«Наша страна готова к продолжению такого прагматичного сотрудничества с Венгрией на основе взаимного уважения и с учетом интересов друг друга, но, к сожалению, не все зависит от нас», — сказал он «Известиям».

Как отметил дипломат, многое будет зависеть от того, насколько эффективно новым властям Венгрии удастся сохранить действующие в отношении поставок нефти из России изъятия из санкций, а также «удерживать киевский режим от очередных попыток шантажа и перекрытия нефтепровода “Дружба”, а в отношении газовых поставок — от того, смогут ли Венгрия и Словакия добиться изменений в соответствующих регламентах ЕС».

«И конечно же, вопросы двустороннего сотрудничества в области нефти и газа требуют своевременного обсуждения и проработки между нашими странами, к чему Россия всегда проявляла открытость», — добавил он.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
