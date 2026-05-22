Диетолог Мойсенко: универсальной диеты для всех возрастов не существует

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко напомнила, что универсальной диеты для людей разного возраста не существует.
Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1». По словам врача, питание, которое подходит человеку в 30 лет, может навредить в 70 лет, поскольку потребность в калориях, белке и способах приготовления пищи меняется.
«Разное питание, разный уровень калорий нужен людям. Например, молодёжь тратит в течение дня очень много энергии, соответственно, им нужно её накопить», — отметила Мойсенко.
Она пояснила, что людям 20—40 лет обычно требуется более калорийный рацион, а красное мясо может быть полезно, особенно женщинам с низким уровнем железа. Для людей старше 65 лет, по словам диетолога, калорийность лучше снижать, но сохранять достаточное количество белка — от 1 г на 1 кг веса.
В свою очередь врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Александр Рогачёв в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, что даже одна чашка чая в день может быть полезна для сердечно-сосудистой системы.
По его словам, регулярное употребление чая обеспечивает антиоксидантную защиту сосудов и помогает замедлять процессы старения эндотелия. При этом зелёный чай содержит больше катехинов, которые снижают окислительный стресс и улучшают эластичность сосудов, тогда как чёрный тоже полезен, но уступает ему по антиоксидантной активности.
Рогачёв добавил, что избыток сахара снижает кардиозащитный эффект напитка.
