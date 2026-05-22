В МИД России прокомментировали контакты Москвы и Вашингтона: как продвигается диалог

Россия и США продолжают контакты на разных уровнях. Нет оснований утверждать, что диалог замедлился. Так сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». По его словам, успех переговоров зависит от политической воли Вашингтона.
Дипломат оповестил о продвижении в контактах. Он отметил, что процесс сближения позиций РФ и США по некоторым вопросам идет «непросто». Однако дипломат обратил внимание на личный вклад американского лидера Дональда Трампа в поиск путей нормализации отношений.
«Процесс идет непросто, учитывая как масштабы оставленного демократами “токсичного наследия”, так и агрессивную линию нынешних властей США по продвижению собственных интересов на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо», — прокомментировал Сергей Рябков.
Как пишет My l Polska, визиты президента России Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай усилили давление на Украину. Пекин ожидает скорейшего завершения конфликта.