В МИД России прокомментировали контакты Москвы и Вашингтона: как продвигается диалог

Россия и США продолжают контакты на разных уровнях. Нет оснований утверждать, что диалог замедлился. Так сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». По его словам, успех переговоров зависит от политической воли Вашингтона.