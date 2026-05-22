Автоэксперт Ворошилов: электронику нельзя оставлять в машине в жару

Автоэксперт Антон Ворошилов предупредил, что в жару нельзя оставлять в автомобиле электронику, аэрозоли, лекарства, зажигалки и пластиковые предметы.
Об этом он рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам эксперта, летом салон машины на солнце может прогреваться до +50…+70 °C, даже если на улице около +28…+30 °C.
«Люди часто думают: полежит пару часов в машине, ничего страшного. А потом удивляются, почему вздулся пауэрбанк. Машина летом — это не шкаф и не кладовка. Это закрытая раскалённая камера», — объяснил Ворошилов.
Он отметил, что особенно опасно оставлять под лобовым стеклом телефоны, ноутбуки, планшеты, беспроводные наушники, видеорегистраторы, пауэрбанки и другие устройства с аккумуляторами. Из-за перегрева батареи могут терять ресурс, деформироваться, а в редких случаях — воспламеняться.
Кроме того, эксперт посоветовал забирать из машины аэрозольные баллончики, лекарства и зажигалки.
