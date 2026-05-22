Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оснований рассуждать о замедлении диалога с США нет, заявил Рябков

Рябков: Россия не видит оснований рассуждать о замедлении диалога с США.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва не видит оснований рассуждать о замедлении двустороннего диалога между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога», — сказал Рябков «Ведомостям».

По его словам, сравнительно быстро страны продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб и России, и США, страны переходят к решению более многоплановых, «уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях».

«Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой “картинку”, как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США. Решения и выбор в конечном счете за американской стороной», — отметил Рябков.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше