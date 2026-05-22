Рябков: Россия и США сохраняют настрой на продолжение работы по вопросу Украины

В России и США сохраняется настрой на продолжение работы по украинскому вопросу.
Об этом в интервью изданию «Ведомости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Главное, что на высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами», — сказал он.
По словам Рябкова, Москва на фоне текущей динамики и интенсивности контактов между Москвой и Вашингтоном не видит оснований рассуждать о замедлении диалога.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что в ближайшие недели Россия ждёт визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.