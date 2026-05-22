«Был и остаюсь русским»: сын Плющенко сменил спортивное гражданство, но пообещал представлять сразу две страны

Александр Плющенко получил открепление от ФФККР и в ближайшие пять лет будет представлять на международной арене Азербайджан. Отец фигуриста заявил, что решение далось семье тяжело, и подчеркнул, что сын не занимал ничьё место в сборной России. Сам Плющенко-младший пообещал представлять на международной арене две страны.
С разницей в несколько часов Россия лишилась сразу троих подающих надежды спортсменов, занимающихся в академии «Ангелы Плющенко». Со следующего сезона Вероника Жилина и Александр Плющенко смогут представлять Азербайджан, а Кира Трофимова — Белоруссию. Все спортсмены получили соответствующие открепления на заседании исполнома Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и теперь дожидаются специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU).
И если смена спортивного гражданства первой назревал давно и увенчался успехом только со второй попытки, то новость о сыне двукратного олимпийского чемпиона прогремела в сообществе как гром среди ясного неба.
По словам прославленного отца, Александр получил паспорт на пять лет, однако решение сменить сборную далось непросто и теперь в его жизни наступает ответственный и волнительный момент.
«Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничьё место не занимал, занимался в моей частной академии. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», — заявил РИА Новости Плющенко-старший.
Намёки на потенциальный трансфер появились ещё в начале мая, когда Плющенко-младший, известный как Гном Гномыч, приехал на совместную тренировку со сборной Азербайджана и даже поблагодарил местного министра молодёжи и спорта за радушный приём. А после новостей о переходе подчеркнул, что будет прославлять отцовскую школу и представлять на международной арене сразу две страны.
«Я был и остаюсь русским. Очень хочется, чтобы к нам в Россию, в наши ледовые академии “Ангелы Плющенко” приезжало как можно больше спортсменов из разных стран мира. В этот раз было уже 11 стран на кэмпе у папы с Алексеем Николаевичем Мишиным. Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись. Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты», — цитирует Плющенко-младшего «СЭ».
В спортивном сообществе смена флага одного из самых медийных отечественных фигуристов вызвало бурное обсуждение, однако практически все согласились, что решение, вероятнее всего, было продиктовано высокой конкуренцией в юниорской сборной.
Так, Алёна Леонова отметила, что прогнозировать прогресс сына Плющенко довольно сложно, в то время как его ровесники уже выполняют четверные прыжки. Схожую точку зрения озвучила и Татьяна Тарасова, которая не стала оспаривать выбор родителей спортсмена.
«Они хотят, чтобы у парня было меньше конкуренции для попадания на чемпионаты мира и Европы, юниорские и взрослые. У нас она очень большая. Они профессиональные люди в этом вопросе. Если родители выбирают для него другую страну, значит, они о чем-то думают», — сказала Тарасова ТАСС.
Дмитрий Губерниев и Александр Энберт тоже поддержали юного атлета, назвав трансфер личным делом семьи Плющенко и самого Александра.
«Любой переход спортсмена — это его решение. У него одна карьера и он сам выбирает лучший путь развития. Как ему кажется лучше, значит, так и нужно. Здесь я полностью на стороне Александра», — отметил Энберт «СЭ».
В свою очередь, обозреватель RT Елена Вайцеховская не стала делать прогноз относительно будущего Плющенко-младшего под флагом новой страны.
«Предсказывать, какой результат в перспективе может показать тот или иной фигурист, сменив страну, — дело не слишком симпатичное с точки зрения элементарной спортивной этики. Особенно когда человек не ломает при расставании отношений с наставниками, никого не предаёт, платит по счетам. Не сжигает за собой мосты, проще говоря. Мир фигурного катания при всей популярности вида спорта крошечный. Никогда не знаешь, как и на каком временном витке судьба столкнёт тебя с тем, кому ты когда-то бросил в спину: “Не потеря!”, — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Вдобавок она подметила, что с тех пор, как российские и не только атлеты стали менять спортивное гражданство, в фигурном катании стала выстраиваться фактически клубная система, где вместо названий фигурируют страны.
«Если смотреть на ситуацию с этой позиции, становится даже интересно, какая из команд первой соберёт покер, способный принести медаль на ОИ. Грузии не удалось, например. Что до перспектив Плющенко-младшего, у него, как мне кажется, есть главное — он умеет работать. А дальше поживём — увидим», — добавила она.
Сенсация из мира фигурного катания не осталась незамеченной и в Госдуме. Так, по словам Ирины Родниной, Александр вряд ли принял решение самостоятельно, а её коллега Светлана Журова отметила, что родители могут столкнуться с критикой.
«Если все законные процедуры пройдены — это право спортсмена. Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Для таких людей, как Женя и Яна, решение принимать очень непросто — они будут под перекрёстным огнем. Большинство людей будут осуждать. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки — он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить», — цитирует Журову РИА Новости.
А вот Виталий Милонов считает, что Евгений Плющенко допустил огромную ошибку.
«Его сын ещё несовершеннолетний, не принимает самостоятельные решения. Ответственность здесь самого Евгения. Не знаю, зачем он это сделал. Всё это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали. Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. Слава Богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают», — сказал Милонов «Совспорту».