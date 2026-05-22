Внучка лётчика Молокова призвала чаще рассказывать о подвиге челюскинцев

Внучка Героя Советского Союза, полярного лётчика Василия Молокова Татьяна Молокова заявила, что о подвиге челюскинцев и героях освоения Арктики нужно рассказывать чаще.
Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.
«Хотелось бы, конечно, побольше рассказывать об этом. Всё-таки это память о людях, которые сделали очень многое», — сказала она.
По её словам, Василий Молоков почти не говорил о собственных заслугах и воспринимал их как выполнение долга. В детстве, добавила Молокова, она видела в нём прежде всего дедушку, а не знаменитого лётчика, хотя масштаб уважения к нему был заметен: когда он ехал по Москве на своей «Победе», регулировщики останавливали движение и отдавали ему честь.
Она также рассказала, что часть личных вещей и памятных предметов семьи передали в музеи, в том числе в Музей Героев Советского Союза и России в Москве и музей Василия Молокова в его родном селе в Подмосковье.
