Внучка лётчика Молокова призвала чаще рассказывать о подвиге челюскинцев

Внучка Героя Советского Союза, полярного лётчика Василия Молокова Татьяна Молокова заявила, что о подвиге челюскинцев и героях освоения Арктики нужно рассказывать чаще.

Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Хотелось бы, конечно, побольше рассказывать об этом. Всё-таки это память о людях, которые сделали очень многое», — сказала она.

По её словам, Василий Молоков почти не говорил о собственных заслугах и воспринимал их как выполнение долга. В детстве, добавила Молокова, она видела в нём прежде всего дедушку, а не знаменитого лётчика, хотя масштаб уважения к нему был заметен: когда он ехал по Москве на своей «Победе», регулировщики останавливали движение и отдавали ему честь.

Она также рассказала, что часть личных вещей и памятных предметов семьи передали в музеи, в том числе в Музей Героев Советского Союза и России в Москве и музей Василия Молокова в его родном селе в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что учёные из России открыли в Антарктиде новый географический объект.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
