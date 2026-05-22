Внучка лётчика Молокова призвала чаще рассказывать о подвиге челюскинцев

По её словам, Василий Молоков почти не говорил о собственных заслугах и воспринимал их как выполнение долга. В детстве, добавила Молокова, она видела в нём прежде всего дедушку, а не знаменитого лётчика, хотя масштаб уважения к нему был заметен: когда он ехал по Москве на своей «Победе», регулировщики останавливали движение и отдавали ему честь.