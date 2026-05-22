В МИД заявили об интересе американских предпринимателей к рынку РФ: когда ожидается возвращение компаний США

Американские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок. Бизнес ждет возможностей для этого. Такими данными поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в диалоге с «Ведомостями».
«При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда удастся сюда вернуться», — сообщил Сергей Рябков.
Он также уведомил, что контакты между Москвой и Вашингтоном ведутся на разных уровнях. Диалог не замедлялся. По словам дипломата, успех переговоров зависит от политической воли США.