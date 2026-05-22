Запад интересуется форумом по безопасности в России, заявили в Совбезе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия пригласила ряд стран Запада, прежде всего США, на предстоящий в конце мая в Подмосковье I Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ, у них есть интерес к мероприятию — это говорит о том, что профессионализм в сложной международной обстановке берет верх, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
Россия — самодостаточная страна, но при всегда была и остается открытой к честному и равноправному диалогу, в том числе со своими оппонентами, подчеркнул Венедиктов. Организаторы форума понимали, что поездка на него европейских чиновников, «мягко говоря, затруднительна, в том числе в контексте оголтелой русофобии отдельных из них», добавил замсекретаря Совбеза РФ.
«Тем не менее, мы направили приглашения в адрес представителей ряда западных стран, в первую очередь США. Их реакция подтвердила, что интерес к этому масштабному мероприятию у них, безусловно, есть. Видимо, профессионализм в сложной международной обстановке берет верх», — сказал Венедиктов.
К примеру, Швейцария даже решила направить своего официального представителя высокого уровня, добавил он.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет 26−29 мая 2026 года в Московской области. В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.