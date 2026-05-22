Запад интересуется форумом по безопасности в России, заявили в Совбезе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия пригласила ряд стран Запада, прежде всего США, на предстоящий в конце мая в Подмосковье I Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ, у них есть интерес к мероприятию — это говорит о том, что профессионализм в сложной международной обстановке берет верх, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.