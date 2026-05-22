Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону столицы.
«ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы.
Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ранее в Тульской области уничтожили шесть беспилотников.
