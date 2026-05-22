Психолог Рейнталь: перед экзаменом ребёнку важно выспаться

Семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что перед экзаменом ребёнку особенно важно выспаться и не перегружать себя повторением материала.
Об этом она рассказала в беседе с РИА «ФедералПресс». По словам специалиста, за день до экзамена лучше отказаться от «натаскивания», поскольку мозгу нужно время, чтобы переработать и закрепить информацию.
«Выспавшийся ребёнок покажет результат лучше, чем тот, который всю ночь повторял формулы и решал пробники», — пояснила Рейнталь.
Психолог добавила, что родителям не стоит усиливать тревогу фразами о «самом важном дне» или необходимости набрать определённое количество баллов. Если ребёнок боится провала, лучше возвращать его к реальности и напоминать, что проблемы нужно решать по мере их появления.
Ранее диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что во время экзамена главной проблемой для школьника часто становится не голод, а стресс.