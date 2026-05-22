Россиян предупредили о мошенниках, обещающих исправить кредитную историю

Председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ Александр Гриф заявил, что получить кредит с плохой кредитной историей реально, но условия, как правило, будут строже.
Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru». По словам эксперта, кредитор может отказать заявителю или предложить менее выгодную программу, если в истории есть длительные просрочки, высокая долговая нагрузка или много заявок за короткий срок.
«Реально ли получить кредит при плохой истории? Да, но чаще всего это сложнее. Банк может отказать или предложить менее выгодные условия по сравнению со стандартной программой», — объяснил Гриф.
Он отметил, что плохая кредитная история не является пожизненным приговором. Если человек начинает вовремя платить по текущим обязательствам, со временем появляется новый слой данных, который банки могут учитывать внимательнее, чем прежние нарушения.
Гриф посоветовал сначала проверить кредитный отчёт и при необходимости оспорить ошибки через бюро кредитных историй или кредитора, который передал неверные сведения.
Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что самозапрет на кредиты не защищает от всех финансовых обязательств и может не сработать при некоторых схемах оплаты частями.