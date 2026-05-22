Киберэксперт Курочкин: для онлайн-покупок нужна виртуальная карта

Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин предупредил, что использование основной банковской карты для онлайн-покупок может привести к финансовым потерям при утечке данных.
Об этом он рассказал «Краснодарским известиям». По словам специалиста, для платежей в интернете лучше завести отдельную виртуальную карту и переводить на неё только сумму, нужную для конкретной покупки.
Он пояснил, что при утечке данных в такой ситуации злоумышленники не получат доступ к основным средствам пользователя. Такая мера, по словам специалиста, помогает сохранить контроль над деньгами даже в случае компрометации информации.
В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru предупредил о мошеннических схемах с фейковыми розыгрышами билетов и приглашениями на мероприятия.
По его словам, злоумышленники могут присылать сообщения о выигрыше, продаже билетов или эксклюзивном приглашении, а затем переводить человека на фишинговый сайт либо просить войти в аккаунт через мессенджер. В результате жертва сама передаёт персональные и банковские данные.
«Не отвечайте неизвестным людям, не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений, не сообщайте посторонним и не вводите на неизвестных сайтах коды из смс», — резюмировал Щербаченко.
Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что самозапрет на кредиты не защищает от всех финансовых обязательств и может не сработать при некоторых схемах оплаты частями.