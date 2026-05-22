Турецкая НРП опротестовала в Верховном суде предписание о смене руководства

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Основная турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) подала в Верховный суд возражение относительно предписания Апелляционного суда передать руководство прежнему председателю Кемалю Кылычдароглу.
«Мы подали первоначальное возражение в Верховный суд в установленный срок для отмены обеспечительных мер [о смене руководства в НРП]. Завтра мы обратимся в Высший совет по выборам (Центризбирком — прим. ТАСС). Мы ожидаем, что Верховный суд рассмотрит наши ходатайства о приостановлении действия этих мер как можно скорее», — сказал председатель НРП Озгюр Озель, выступая в центральном офисе партии.
Ранее глава Минюста Турции Акын Гюрлек заявил, что решение по НРП, содержащее, в частности, предписание о смене руководства, «разумеется, может быть обжаловано в рамках действующего законодательства».
Ранее суд признал «полностью недействительными» результаты 38-го съезда НРП, состоявшегося в 2023 году, и постановил вернуть руководство партией от нынешнего главы Озгюра Озеля прежнему председателю Кемалю Кылычдароглу. Суд также признал недействительными все последовавшие за съездом 2023 года собрания НРП, на которых проводились голосования по кандидатам на руководящие посты.