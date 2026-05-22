РФ пригласила страны Запада на форум по безопасности в Подмосковье: зарубежные дипломаты проявили интерес

В России в конце мая состоится I Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза РФ. Мероприятие проведут в Подмосковье. РФ уже пригласила на форум ряд стран Запада. Дипломаты заинтересованы предстоящим форумом. Так сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что Москва остается открытой к равноправному диалогу со всеми. Европейским чиновникам из-за «оголтелой русофобии» принять приглашение РФ может быть затруднительно, добавил замсекретаря Совбеза. Однако Москва все же обратилась к некоторым странам с соответствующим предложением.
«Их реакция подтвердила, что интерес к этому масштабному мероприятию у них, безусловно, есть. Видимо, профессионализм в сложной международной обстановке берет верх», — оценил Александр Венедиктов.
Как уведомил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва и Вашингтон продолжают диалог. При этом он сообщил, что процесс сближения позиций РФ и США по некоторым вопросам идет «непросто».