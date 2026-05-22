Рябков: Россия продолжит добиваться от США решения вопроса о дипсобственности

Москва продолжит добиваться от Вашингтона решения вопроса о возврате своей дипсобственности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В интервью изданию «Ведомости» он напомнил, что ещё прошлой весной российская переговорная команда поставила перед Госдепом вопрос о возвращении шести конфискованных властями США объектов дипломатической недвижимости.
По словам Рябкова, Вашингтону была представлена дорожная карта, в которой чётко прописывались этапы полного восстановления прав собственности. Он подчеркнул, что в качестве первого шага значился доступ российских дипломатов на объекты для инспекции.
«Продолжим добиваться положительного решения данного вопроса. Конечной целью для нас остается скорейший возврат всей российской конфискованной дипломатической собственности. Обойти этот сюжет, сделав вид, что его не существует, американской стороне не удастся», — сказал дипломат.
В августе 2025 года посол России в Соединённых Штатах Александр Дарчиев заявлял, что без возврата конфискованной дипсобственности России диалог будет затруднён.