Hespress: при обрушении здания в Марокко погибли 14 человек

При обрушении жилого дома в городе Фес в Марокко погибли 14 человек, сообщает Hespress.
«В результате обрушения пятиэтажного жилого дома в марокканском городе Фес погибли 14 человек, ещё шестеро получили ранения», — говорится в материале.
В качестве меры предосторожности эвакуированы жители соседних жилых домов. Причины происшествия устанавливаются.
Государственный секретарь по вопросам жилищного строительства Марокко Адиб Бенбрахим заявил, что обрушение здания связано с незаконным строительством.
