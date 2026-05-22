Hespress: при обрушении здания в Марокко погибли 14 человек

При обрушении жилого дома в городе Фес в Марокко погибли 14 человек, сообщает Hespress.

«В результате обрушения пятиэтажного жилого дома в марокканском городе Фес погибли 14 человек, ещё шестеро получили ранения», — говорится в материале.

В качестве меры предосторожности эвакуированы жители соседних жилых домов. Причины происшествия устанавливаются.

Государственный секретарь по вопросам жилищного строительства Марокко Адиб Бенбрахим заявил, что обрушение здания связано с незаконным строительством.

В марте в центре Стамбула обрушились два жилых дома.