Крупные учения начинаются в Финляндии у границ России

Как ранее сообщили сухопутные силы республики, маневры под названием Karelian Sword 26 пройдут с 22 по 29 мая в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво. Регионы находятся в непосредственной близости к России. В учениях примут участи порядка 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США.
По данным сухопутных сил, в маневрах задействуют 1,5 тысячи единиц техники, также пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что Россия будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.