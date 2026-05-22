ФНС: ограничение распоряжения имуществом могут ввести при угрозе вывода активов

Налоговые органы могут принять решение о применении к компании мер по ограничению распоряжения имуществом в случае подтверждения фактов угрозы вывода активов из-под взыскания.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ФНС России.
«Налоговые органы могут принять решение о применении обеспечительных мер по ограничению распоряжения имуществом только при наличии подтвержденных фактов угрозы вывода активов из-под взыскания либо при доказанном факте налогового правонарушения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные случаи происходят достаточно редко и составляют 0,027% от общего числа должников в России.
Ранее газета «Известия» писала, что Федеральная налоговая служба ужесточает контроль за должниками.
