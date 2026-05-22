В МИД раскрыли значение фразы «дух Анкориджа»

Под «духом Анкориджа» Москва понимает атмосферу взаимного доверия между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Благодаря ей на саммите в Анкоридже удалось выработать общие контуры решения украинского конфликта. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Под “духом Анкориджа”, если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США», — сказал Рябков для «Ведомостей».
Как отметил дипломат, неважно, как США называют этот процесс. Главное, что в обеих странах на высшем уровне сохраняется готовность продолжать созидательную работу: как по Украине, так и по восстановлению взаимного уважения в американо-российских отношениях.
Ранее Рябков заверил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты на разных уровнях.