Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД раскрыли значение фразы «дух Анкориджа»

Рябков разъяснил, что РФ понимает под «духом Анкориджа».

Источник: Комсомольская правда

Под «духом Анкориджа» Москва понимает атмосферу взаимного доверия между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Благодаря ей на саммите в Анкоридже удалось выработать общие контуры решения украинского конфликта. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Под “духом Анкориджа”, если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США», — сказал Рябков для «Ведомостей».

Как отметил дипломат, неважно, как США называют этот процесс. Главное, что в обеих странах на высшем уровне сохраняется готовность продолжать созидательную работу: как по Украине, так и по восстановлению взаимного уважения в американо-российских отношениях.

Ранее Рябков заверил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты на разных уровнях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше