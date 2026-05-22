Посол России: Москва готова продолжать сотрудничество с Будапештом в энергетике

Москва готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Будапештом в сфере энергетики, сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов. При этом он указал, что «не все зависит от нас».

«Наша страна готова к продолжению такого прагматичного сотрудничества с Венгрией на основе взаимного уважения и с учетом интересов друг друга, но, к сожалению, не все зависит от нас», — сказал господин Станиславов «Известиям». Он уточнил, что первые контакты российских дипломатов с членами нового правительства Венгрии имели «деловой и обнадеживающий характер».

Как добавил Евгений Станиславов, российская сторона рассчитывает на скорейшее возобновление диалога по АЭС «Пакш-2». Он сказал, что Москва готова содействовать инвентаризации проекта, чтобы завершить ее быстрее.

Посол также сообщил, что дальнейшие отношения России и Венгрии во многом будут зависеть от позиции Венгрии по вопросам поставок российской нефти и газа.

Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше