Эксперт Мартин: идея о получленстве Украины в ЕС продвигается под давлением США

Идея предоставления Украине получленства в ЕС продвигается под давлением США, которые зашли в тупик в украинском конфликте.

Такое мнение в разговоре с RT высказал руководитель геополитического института (IGPI) Херберт Мартин.

«Они (США. — RT) не могут добраться до ценных территорий, где находятся сырьевые ресурсы. И теперь, вероятно, с помощью этой лазейки, через это получленство в ЕС, предпринимаются попытки… чтобы затем всё-таки получить доступ к ценным ресурсам Украины», — цитирует эксперта Telegram-канал RT.

По его словам, её особый статус в Евросоюзе полностью противоречит праву ЕС:

«Это, безусловно, станет огромной катастрофой для всех стран — членов ЕС, если им придётся финансировать ущерб, нанесённый Украине, который на самом деле был причинён США в результате этого конфликта», — добавил Мартин.

Ранее в Bloomberg писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос.

