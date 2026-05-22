МИД Мексики: задержания мигрантов на границе США достигли минимума за 50 лет

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество двух стран способствовало "историческому снижению на 90%"

МЕХИКО, 22 мая. /ТАСС/. Количество задержаний нелегальных мигрантов на южной границе Соединенных Штатов снизилось до минимального показателя за последние полвека. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мексики.

«В результате скоординированной работы правительства Мексики число задержаний лиц с неурегулированным миграционным статусом на южной границе США неуклонно снижается, достигнув самого низкого уровня за последние 50 лет», — отмечается в документе, опубликованном по итогам встречи в Мехико президента страны Клаудии Шейнбаум с министром внутренней безопасности США Маркуэйном Маллином.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество двух стран способствовало «историческому снижению на 90%» числа подобных задержаний на границе в период с октября 2024 года по май 2026 года.

В ходе переговоров мексиканская и американская делегации сошлись во мнении, что постоянный диалог необходим для управления миграционными потоками «упорядоченным, безопасным и регулярным образом». Стороны подтвердили, что двустороннее взаимодействие в сфере безопасности основывается на неукоснительном уважении суверенитета, взаимном доверии и координации без подчинения.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше