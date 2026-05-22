МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. На территории Украины была создана целая сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе Минобороны США. Об этом в колонке для ТАСС сообщил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
«На территории Украины функционирует сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе Агентства по уменьшению угрозы снижения военной угрозы (DTRA) Минобороны США. Донбасс был в непосредственной близости от зоны их потенциального влияния», — сказал эксперт.
Никулин добавил, что из документов, полученных российскими военными из нескольких биолабораторий на освобожденных территориях, «можно сделать вывод, что местными специалистами собирались, изучались и искусственно усиливались возбудители типов туберкулеза, обладающих высокой устойчивостью к антибиотикам».