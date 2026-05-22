На кладбищах в Сумах на Украине наблюдаются регулярные случаи «двойных» захоронений. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.
Отмечается, на двух кладбищах города планируют запустить систему видеонаблюдения.
«По предварительной информации, данная инициатива местной полиции связана с регулярными случаями “двойных” захоронений, когда в свежие могилы украинских националистов дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителей», — приводит агентства слова собеседника.
В силовых структурах рассказали, что, согласно официальной версии, камеры хотят установить из-за регулярных случаев осквернения захоронений украинских националистов.
Ранее сообщалось, что в Сумах из морга военного госпиталя пропали несколько десятков тел погибших украинских военных.