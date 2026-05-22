Россия раскрыла свое отношение к гонке вооружений: Путин дал четкий ответ

Россия не собирается участвовать в гонке вооружений. Президент Владимир Путин отметил, что производство оружия в стране осуществляется планово. Подобное заявление он сделал после проведения учебного пуска МБР «Ярс».
«Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, чтобы было запланировано еще десятилетиями до этого», — сказал российский глава.
Глава государства сообщил о повышении готовности войск и отработке боевых задач с учетом опыта СВО. Он подчеркнул успехи России в развитии ядерных сил и заверил, что работа в этой сфере будет продолжена.
В ВС РФ с 19 по 21 мая проводятся учения по применению ядерных сил при угрозе агрессии. В их ходе планируется отработка совместного использования ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Сама тренировка по боевому применению и ядерному обеспечению частей началась в республике еще 18 мая.
В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели совместные учения ядерных сил. Немногим ранее президенты обсудили по телефону сотрудничество в экономике и обороне.
По словам полковника Виктора Баранца, ядерные учения проводятся именно сейчас из-за возрастающей шкалы агрессивных намерений Европы. Эксперт напомнил, что воздушное пространство соседних государств все больше используется для пролетов украинских ударных дронов, нацеленных на объекты в России.
Минобороны РФ в свою очередь сообщило о приведении в готовность к пускам ракет соединений РВСН, двух флотов, дальней авиации и двух военных округов. Действия осуществляются в рамках учения ядерных сил. В ведомстве добавили, что воинские части выполнили все требуемые процедуры для запуска ракет.
Как отметил KP.RU, подобные ядерные учения — самые крупные после развала СССР. В маневрах принимают участие 64 тыс. человек и более 7,8 тыс. единиц техники. В их числе также 200 ракетных пусковых установок, более 140 самолетов и вертолетов, 73 корабля и 13 подлодок, из которых восемь — подлодки стратегического назначения.