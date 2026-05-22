В Ярославской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях», — написал Евраев в канале на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки.
