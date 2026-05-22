Посол Коронелли: россиян пока не планируют эвакуировать с Кубы

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что россиян пока не планируют эвакуировать с острова.

«Вопрос об эвакуации росграждан с острова на повестке дня не стоит», — сказал он «Известиям».

По словам посла, сейчас на Кубе на фоне угроз со стороны Соединённых Штатов проводятся гражданские учения.

Ранее в Politico писали, что американские власти рассматривают реализацию как дипломатических, так и военных вариантов действий на Кубе.

Также сообщалось, что авианосная ударная группа Вооружённых сил США Nimitz вошла в Карибское море.

