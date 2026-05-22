Авиация Израиля атаковала пункт скорой помощи в Ливане, сообщил источник

Израильская авиация атаковала пункт скорой помощи в поселении Ханавия в Ливане.

Источник: © РИА Новости

БЕЙРУТ, 22 мая — РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала пункт скорой помощи в поселении Ханавия на юге Ливана, четверо спасателей погибли, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

«Вражеская авиация полностью уничтожила пункт скорой помощи в Ханавии на юге. Погибли четверо сотрудников из числа бригады скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.

По данным минздрава Ливана, с 2 марта по 21 мая в результате израильских атак погибли 116 сотрудников системы здравоохранения, еще 263 получили ранения, при этом среди погибших 111 сотрудников скорой помощи и пять работников медицинского и диагностического персонала. Ведомство также сообщало об атаках на 147 объектов и групп скорой помощи, повреждении 139 машин скорой помощи и поражении 31 пункта скорой помощи; кроме того, 16 больниц получили повреждения, три из них прекратили работу.