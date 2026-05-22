Европа поставила Зеленскому жесткое условие из-за дела Ермака

Главы европейских государств призвали Владимира Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает Die Zeit.
По информации издания, ситуация вокруг дела Ермака стала предметом обсуждения между Киевом и руководством ряда европейских стран. Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Зеленским и указал на серьезность последствий скандала для отношений Украины с Евросоюзом.
Как пишет газета, аналогичные контакты с украинским президентом провели Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным публикации, европейские лидеры дали понять, что дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС напрямую связано с прозрачностью расследования и соблюдением принципов верховенства права.
В материале подчеркивается, что европейские партнеры ожидают выяснения степени возможной вовлеченности представителей украинской власти в коррупционный скандал.
Тема борьбы с коррупцией остается одним из ключевых требований Евросоюза к странам-кандидатам, а оценка эффективности антикоррупционных институтов традиционно влияет на темпы переговоров о европейской интеграции.
Читайте также: Российские силовики сообщили о двойных захоронениях на Сумщине.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.