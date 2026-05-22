Из-за атаки БПЛА перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Из-за атаки украинских беспилотников перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в Telegram-канале.
В регионе объявлена беспилотная опасность. По словам губернатора, подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки БПЛА. Учреждения Ярославской области работают в штатном режиме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону столицы.