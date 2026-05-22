NYT: американская Exxon Mobil готовится начать добычу нефти в Венесуэле

Крупнейшая американская энергетическая компания Exxon Mobil ведет переговоры о приобретении прав на добычу нефти в Венесуэле, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сделка может быть завершена и объявлена до конца мая. Она предусматривает подписание компанией Exxon Mobil контрактов на добычу нефти на шести месторождениях в разных регионах Венесуэлы.

В Венесуэле находятся одни из крупнейших запасов нефти в мире. Власти страны дважды национализировали иностранные нефтяные предприятия. Присутствие США в Венесуэле стало возможным после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Руководство Венесуэлой перешло его заместителю — Дельси Родригес, которая говорила о заинтересованности в сотрудничестве с Вашингтоном.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
