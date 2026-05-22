Киркоров и Успенская получили спецнаграды премии РУ. ТВ

Филипп Киркоров и Любовь Успенская получили награды Русской музыкальной премии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская стали обладателями специальных наград XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ. ТВ — «Легенда РУ. ТВ» и «Любовь вне времени», передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения прошла на площадке «ВТБ Арена» в Москве и была приурочена к 15-летию премии и 20-летию телеканала.

Лучшим исполнителем стал Дима Билан, лучшей исполнительницей — Мари Краймбрери, лучшей группой — Artik & Asti. Награды за лучший альбом получил Сергей Лазарев, за лучшую песню «Силуэт» — Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд, за лучший видеоклип — Клава Кока.

В номинации «Лучший старт» победил HOLLYFLAME, в категории «Лучшая коллаборация» — ICEGERGERT и Zivert, «Музыка в сети» — Sabi и MIA BOYKA. Самовар за лучшее танцевальное видео получил Артур Пирожков, а за самое яркое концертное шоу — Zivert.

Среди обладателей специальных наград также выделили Сергея Шнурова и «Ленинград», Валю Карнавал, Жасмин, Владимира Преснякова и Наталью Подольскую.

Церемония открылась клипом на песню «Родина» с участием звезд российской эстрады. Одним из самых ярких номеров стало выступление Димы Билана, во время которого на сцене был залит каток, а также номер AY YOLA и Алсу с участием воздушных гимнастов.

Ведущими вечера стали Иосиф Пригожин, Ида Галич, Филипп Киркоров, Елена Север, Александр Ревва и Клава Кока.