«Свидетельство абсурдности политики»: почему Великобритания извинилась за ослабление санкций против России

Великобритании пришлось извиняться за ослабление санкций против России, которое было введено, чтобы предотвратить дефицит дизельного и авиационного топлива. Министр торговли Крис Брайант заявил, что решение было принято «неловко» и создало «неверное впечатление». В свою очередь, премьер-министр королевства Кир Стармер и вовсе заявил, что введённые послабления — этап на пути к новым санкциям. Однако это не уберегло британские власти от критики. Эксперты считают, что решение Лондона стало свидетельством нарастающих проблем в британской экономике и энергетике. По их мнению, западные страны всё чаще вынуждены корректировать санкционную политику, несмотря на жёсткую риторику в адрес Москвы.
Британским властям пришлось оправдываться после того, как 20 мая вступили в силу два новых распоряжения, принятых на фоне энергетического кризиса. На фоне риска дефицита энергоресурсов Лондон разрешил импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведённых в третьих странах из российской нефти. Помимо этого, до начала следующего года было выдано разрешение на морскую транспортировку и сопутствующие услуги по перевозке и финансированию сжиженного природного газа (СПГ) из российских проектов «Сахалин-2» и «Ямал».
«Правительство Великобритании принесло извинения за своё решение ослабить санкции в отношении России, которое было направлено на то, чтобы предотвратить дефицит дизельного и авиационного топлива», — отметили в Bloomberg.
В агентстве сообщили, что решение вызвало бурю негодования как внутри страны, так и на Украине. Британскому руководству пришлось в срочном порядке обосновывать свои действия. На сессии вопросов в палате общин 20 мая премьер-министр Кир Стармер попытался представить ситуацию как процесс адаптации новых, якобы более жёстких санкций против России. Очередной пакет таких мер, по его словам, включает новые запреты на морские перевозки российского СПГ и поставки нефтепродуктов из России. Однако в целях «защиты британских потребителей» и были приняты резонансные решения.
«Подход оказался неловким».
В поддержку решения властей в парламенте выступил и министр торговли Крис Брайант. Он заявил, что предпринятые шаги якобы были неверно истолкованы.
«Наш подход к этому оказался неловким, это полностью моя вина, и я приношу извинения всем уважаемым парламентариям. Думаю, в итоге мы создали неверное впечатление о том, что мы пытаемся сделать. Мы стремимся усилить режим (санкций. — RT), а не ослабить его», — заявил он.
При этом он, как и Стармер, отверг предположение, что Великобритания пошла на попятную, смягчив антироссийские рестрикции.
«Как и другие страны, мы вводим эти санкции постепенно, поэтому, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, мы выдали целевую временную лицензию, позволяющую продолжить импорт дизельного и авиационного топлива. Эти лицензии носят временный и целевой характер. Мы будем регулярно и неоднократно пересматривать их и приостановим их действие, как только это станет возможным», — пояснил министр.
Тем временем цены на топливо с начала войны США и Израиля против Ирана резко выросли из-за нарушений в работе региональных нефтеперерабатывающих заводов и закрытия Ормузского пролива. Как отметили в Bloomberg, ослабление ограничений на авиационное топливо, производимое в основном из российской нефти в Индии и Турции, является одним из возможных способов снижения цен в Великобритании. Однако он привёл к разрыву между Соединённым Королевством и Европейским союзом, «так как ЕС в настоящее время не планирует принимать похожие меры».
Очевидная уязвимость.
Между тем в The Telegraph признали, что ситуация с санкциями продемонстрировала уязвимость Великобритании в сфере переработки нефти и её хранения.
«Эта уязвимость давно была очевидна», — заметили в газете.
Там напомнили, что ранее правительство сократило нефтеперерабатывающие мощности страны и ввело налоги для финансирования зелёного перехода, которые приводят к росту цен на электроэнергию для бизнеса. К тому же стремление властей минимизировать затраты на хранение топлива привело фактически к полному отсутствию резервов в стране.
«Это ещё одно свидетельство абсурдности общей энергетической политики Великобритании», — констатировали в The Telegraph.
В свою очередь, в The Spectator обратили внимание, что британское руководство попыталось провести свои решения без огласки.
«Это перечёркивает… заявления сэра Кира Стармера о том, что он принимает жёсткие меры в отношении (президента России. — RT) Владимира Путина», — заметили в журнале.
Великобритания, несмотря на поддержку Украины, так и продолжает выступать в качестве крупного реэкспортного центра для российского газа с тех пор, как были остановлены его трубопроводные поставки в Европе, утверждают журналисты.
Тем не менее в британском МИД пытаются заявлять, что в нынешней ситуации якобы «совершенно неправильно говорить о снятии каких-либо санкций». В ведомстве подчёркивают, что вводят «новые и ужесточённые санкции» в отношении нефти и газа.
«Однако как именно им удаётся эта квадратура круга, пока остаётся неясным», — подчеркнули в The Spectator.
«Упадок и деградация».
Как отметил в беседе с RT директор Института нового общества Василий Колташов, британские власти пытаются сохранить лицо, уверяя, что введённая ими мера временная.
«Они сами себя убедили, что предпринятые ими шаги — не смягчение санкций, а их корректировка, как бы абсурдно это ни звучало. В связи с этим они отнюдь не считают, что жертвуют своим политическим имиджем, и пытаются доказывать это остальным», — пояснил он.
В действительности подобная политика лишь усугубляет положение британской промышленности, считает эксперт.
«В реальности они приносят в жертву свою нефтехимическую промышленность, и это даже более существенно, нежели просто отход от санкций. Это более деструктивно для британской экономики, нежели если бы они согласились закупать российскую нефть», — подчеркнул Колташов.
Он добавил, что главным выгодоприобретателем в такой ситуации может стать Индия, которая получит возможность нарастить экспорт нефтепродуктов в Великобританию.
Схожей точки зрения придерживается профессор СПбГУ Наталья Ерёмина. По её словам, энергетическая ситуация в Великобритании уже близка к критической.
«Проблема в энергетической сфере очень серьёзная в Великобритании. Хотя в стране достаточно диверсифицированная энергетическая структура, аналитических мощностей не хватает. Всё это вкупе с ростом цен на энергоносители негативно сказывается на экономике государства. Предприятия, которые не закрылись, сегодня выживают в основном за счёт инвестиций из-за рубежа», — рассказала она в комментарии RT.
По её мнению, решение о закупке российского СПГ и топлива из российской нефти было вынужденным и принято под давлением бизнес-кругов.
«Санкции — это обоюдоострое оружие. Они бьют не только по тем, против кого вводятся, но и по тем, кто их вводит. Неверная трактовка британскими властями объёма и значения российской экономики, в том числе в энергетической сфере, привела к неверным решениям. И последствия теперь расхлёбывают собственные граждане и предприятия», — заметила Ерёмина.
В этом свете Колташов считает, что последствия антироссийской политики для Европы уже приобрели системный характер.
«Там идёт упадок и деградация. Общая экономическая ситуация движется по нисходящей. Европейским и британским властям становится всё труднее “продавать” свой курс на санкции, который уже привёл к росту цен не только на топливо, но и на продукты питания. В Брюсселе и Лондоне рассчитывали сломить Россию санкциями и прокси-конфликтом на Украине, однако пока ломаются сами», — резюмировал он.