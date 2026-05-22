Великобритании пришлось извиняться за ослабление санкций против России, которое было введено, чтобы предотвратить дефицит дизельного и авиационного топлива. Министр торговли Крис Брайант заявил, что решение было принято «неловко» и создало «неверное впечатление». В свою очередь, премьер-министр королевства Кир Стармер и вовсе заявил, что введённые послабления — этап на пути к новым санкциям. Однако это не уберегло британские власти от критики. Эксперты считают, что решение Лондона стало свидетельством нарастающих проблем в британской экономике и энергетике. По их мнению, западные страны всё чаще вынуждены корректировать санкционную политику, несмотря на жёсткую риторику в адрес Москвы.