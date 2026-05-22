Чешский генерал призвал ЕС готовиться к войне с РФ

Начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Рехка заявил, что европейским странам следует готовиться к возможному конфликту с Россией.

Начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Рехка заявил, что европейским странам следует готовиться к возможному конфликту с Россией. Об этом он сказал в интервью Politico.

По словам Рехки, Россия остается основной угрозой для европейской безопасности. Он подчеркнул, что именно этим, по его мнению, объясняется необходимость усиления оборонной подготовки стран Европы.

Военачальник также высказался в поддержку дальнейшей помощи Украине. Кроме того, он назвал вступление Украины в НАТО «логичным шагом», несмотря на отсутствие единой позиции среди союзников по этому вопросу.

Рехка отметил, что поддержка Киева, по его мнению, соответствует стратегическим интересам европейских государств и должна сохраняться.

Следует отметить, что в последние годы страны Восточной Европы регулярно заявляют о необходимости увеличения военных расходов, модернизации армий и укрепления восточного фланга НАТО на фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины.

