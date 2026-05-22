Эпичная развязка: «Ак Барс» едва не отыгрался с 0:3, но «Локомотива» выстоял и завоевал второй Кубок Гагарина подряд

«Локомотив» на выезде победил «Ак Барс» в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Ещё в начале встречи гости обеспечили себе комфортный задел усилиями четвёртой тройки нападения, причём в обоих случаях отличился Егор Сурин. В середине третьего отрезка Максим Шалунов реализовал выход один на один и казалось, поставил точку. Анвар Гатиятулин пошёл ва-банк и за шесть минут до сирены снял вратаря, что едва не вылилось в фантастический камбэк: хозяева отыграли две шайбы усилиями Нейтана Тодда и Никиты Лямкина, однако перевести встречу в овертайм не сумели.
Ещё в начале сезона большинство экспертов сходилось во мнении, что «Локомотив» готов к повторному чемпионству, а смена Игоря Никитина на Боба Хартли на тренерском мостике не выглядела стоп-фактором для второго похода за Кубком Гагарина. После невероятного и сказочного сценария в полуфинальной серии с «Авангардом» вовсе сложилось впечатление, что железнодорожниками благословили хоккейные боги, и даже грамотно собранный, дисциплинированный и набравший силу к решающим стадиям плей-офф «Ак Барс», казалось, не мог помешать остановить ярославский бронепоезд.
Впрочем, дуэль с казанцами получилась по-настоящему равной, где исход каждого матча решался в микромоментах, и на каждое поражение Анвар Гатиятулин отвечал изобретательными ходами и отыгрывался.
Где-то в глубине души хоккеисты «Локомотива» наверняка мечтали повторить прошлогодний сюжет и завоевать трофей на своей площадке, однако после сокрушительной победы в пятой встрече создалось ощущение, что серии суждено завершиться в Татарстане. Ради возможности увидеть второй подряд триумф в Кубке Гагарина отпуск ради поездки в Казань взял даже губернатор Ярославской области Михаил Евраев, а у экранов на главной площади города собрались тысячи фанатов.
Тем не менее, Хартли старался сохранять спокойствие и старался передать его своим подопечным.
«Ты не выбираешь, где выигрывать (трофей). У нас очень хороший оппонент, сильная команда. Ждем тяжелой игры. Две сильные команды, примерно равные, все решают маленькие детали», — утверждал специалист.
Именно на нюансы и микромоменты определили ход шестой главы противостояния, которая началась с вязкой борьбы у бортов и практически без попыток закрепиться в чужой зоне. Игра шла буквально до одной ошибки, и допустили её хозяева.
На пятой минуте защитники «Ак Барса» ошиблись при переводе шайбы за своими воротами и Никита Кирьянов с Павлом Красковским вывели Егора Сурина на рандеву с Тимуром Биляловым. Нападающий очень спокойно бросил над блином голкипера и забил вторую шайбу в нынешнем плей-офф.
Практически сразу гостям подарили возможность удвоить преимущество благодаря удалению Ильи Сафонова. Однако Денис Алексеев, метивший под перекладину, угодил в шлем Александра Радулова, а Сурин сыграл перчаткой как ловушкой и неумышленно помог Билялову.
В обороне же железнодорожники действовали практически безупречно, а казанцы воспользоваться аналогичными ошибками у чужих ворот попросту отказывались. Самый верный момент сравнять счёт упустил Сафонов. Нападающий внезапно оказался без опеки на пятаке и получил филигранную передачу от Александра Барабанова, но с убойной позиции бросил выше.
«Локомотив», напротив, разбрасываться возможностями не стал и всё же ушёл на перерыв с преимуществом в два гола — усилиями всё того же четвёртого звена и благодаря зоркости Сурина. Нападающий первым разглядел шайбу, отскочившую от борта после удара Красковского, и мягким движением крюка вонзил под перекладину.
Во втором периоде ярославцы охраняли комфортное преимущество и практически не лезли в борьбу: к перерыву хозяева превосходили соперника по силовым приёмам в три раза и чаще бросали, но Даниил Исаев обрубал все попытки отыграть хотя бы одну шайбу. К тому же у нападения «Ак Барса» снова не задалось с результативностью — до нынешней встречи шесть из 10 шайб в ворота противника забивали защитники.
А в середине третьего периода Артём Галимов и вовсе решил сделать голевую передачу на соперника: отдавал не глядя через центр и организовал Максиму Шалунову выход «один в ноль». Форвард перехитрил Билялова, переложив шайбу с одной руки на другую, и довёл счёт до крупного. Как выяснилось позднее, именно его гол, как и год назад, стал для «Локомотива» золотым.
Оказавшись загнанным в угол, Гатиятулин пошёл ва-банк. За шесть минут до сирены он снял вратаря и едва не повторил трюк ярославцев в Омске: сначала Нэйтан Тодд подставил клюшку после наброса Никиты Лямкина от синей линии, а затем с этой же позиции россиянин забил уже сам. Между ними едва не затесался гол Артура Каюмова в пустые ворота, но не хватило точности.
Оказавшись в ситуации, когда разница в три шайбы практически растворилась, Хартли и Гатиятулин поочерёдно взяли тайм-аут — и более правильные слова для своих подопечных нашёл канадец. Его команда благодаря невероятному хладнокровию и собранности Исаева, которого позже признали самым ценным игроком турнира, выстояла. Именно он за две секунды до сирены похоронил последнюю надежду «Ак Барса» на камбэк, а после неё собрал вокруг себя всю команду — 3:2.
Кубок Гагарина остаётся в Ярославле, а Хартли снова уходит на пенсию в статусе чемпиона.