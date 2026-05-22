Эпичная развязка: «Ак Барс» едва не отыгрался с 0:3, но «Локомотива» выстоял и завоевал второй Кубок Гагарина подряд

«Локомотив» на выезде победил «Ак Барс» в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Ещё в начале встречи гости обеспечили себе комфортный задел усилиями четвёртой тройки нападения, причём в обоих случаях отличился Егор Сурин. В середине третьего отрезка Максим Шалунов реализовал выход один на один и казалось, поставил точку. Анвар Гатиятулин пошёл ва-банк и за шесть минут до сирены снял вратаря, что едва не вылилось в фантастический камбэк: хозяева отыграли две шайбы усилиями Нейтана Тодда и Никиты Лямкина, однако перевести встречу в овертайм не сумели.