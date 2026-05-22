Киркоров рассказал о своем вкладе в победу Болгарии на "Евровидении"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что принимал участие в формировании творческой команды проекта, которая в последствии привела участницу Дару из Болгарии к победе на музыкальном конкурсе «Евровидение-2026».
«В 2005 году создалась легендарная dream team с моими греческими друзьями и партнерами: продюсером Илиасом Кокотосом и композитором Димитрисом Контопулосом, с которым мы потом регулярно штурмовали “Евровидение”. Я счастлив, что я был на пути создания этой команды, которая сегодня принесла моей исторической родине грандиозную победу» — сказал он журналистам на XV Русской музыкальной премии телеканала «РУ. ТВ».
При этом певец уточнил, что не был вовлечен в процесс напрямую и наблюдал за происходящим со стороны.
«В силу определенных причин, чтобы не создавать лишние волнения и движения, я наблюдал за всем со стороны, из России», — заключил он.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал РИА Новости, что победительница музыкального конкурса Евровидение-2026 Дара из Болгарии на системной основе сотрудничала с народным артистом России Филиппом Киркоров при подготовке к соревнованию.
«Евровидение» — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года, однако за годы участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году одержала победу с песней Believe в исполнении Димы Билана.