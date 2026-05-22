В МИД Кубы заявили, что Рубио лжёт, чтобы спровоцировать военную агрессию

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что госсекретарь США Марко Рубио новой ложью стремится спровоцировать военную агрессию против острова.

«Госсекретарь США снова лжёт, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведёт к кровопролитию среди кубинцев и американцев. Куба никогда не представляла и не представляет угрозы для национальной безопасности Соединённых Штатов», — написал он в X.

По словам министра, именно американские власти провоцируют крах экономики Кубы, запрещают импорт топлива и усиливают экстерриториальный характер блокады острова.

Ранее в Politico писали, что американские власти рассматривают реализацию как дипломатических, так и военных вариантов действий на Кубе.

Также сообщалось, что авианосная ударная группа Вооружённых сил США Nimitz вошла в Карибское море.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
