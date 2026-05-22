В МИД Кубы заявили, что Рубио лжёт, чтобы спровоцировать военную агрессию

«Госсекретарь США снова лжёт, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведёт к кровопролитию среди кубинцев и американцев. Куба никогда не представляла и не представляет угрозы для национальной безопасности Соединённых Штатов», — написал он в X.
По словам министра, именно американские власти провоцируют крах экономики Кубы, запрещают импорт топлива и усиливают экстерриториальный характер блокады острова.
Ранее в Politico писали, что американские власти рассматривают реализацию как дипломатических, так и военных вариантов действий на Кубе.
Также сообщалось, что авианосная ударная группа Вооружённых сил США Nimitz вошла в Карибское море.