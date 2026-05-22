Рябков: под «духом Анкориджа» Россия подразумевает атмосферу доверия

Под «духом Анкориджа» Москва подразумевает атмосферу доверия между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Об этом в интервью изданию «Ведомости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Под “духом Анкориджа”, если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины, которым мы, со своей стороны, остаёмся привержены», — сказал он.
Рябков отметил, что в России и США сохраняется настрой на продолжение работы по украинскому вопросу.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о стремлении Европы и Владимира Зеленского сбить США с курса Анкориджа.
Он также подчеркнул, что Россия надеется на реализацию договорённостей, достигнутых на Аляске.