Рябков: под «духом Анкориджа» Россия подразумевает атмосферу доверия

Под «духом Анкориджа» Москва подразумевает атмосферу доверия между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Об этом в интервью изданию «Ведомости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Под “духом Анкориджа”, если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины, которым мы, со своей стороны, остаёмся привержены», — сказал он.

Рябков отметил, что в России и США сохраняется настрой на продолжение работы по украинскому вопросу.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о стремлении Европы и Владимира Зеленского сбить США с курса Анкориджа.

Он также подчеркнул, что Россия надеется на реализацию договорённостей, достигнутых на Аляске.

