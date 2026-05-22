В Турции усомнились в создании «тюркского НАТО»

Турецкий эксперт Мехмет Эгютчу заявил, что развитие полноценного военного сотрудничества в рамках Организация тюркских государств вряд ли имеет серьезные перспективы. Об этом он сказал на конференции «II Шлыковские чтения».

По словам Эгютчу, государства ОТГ находятся между крупными центрами силы — Китай, Россия и Индия, что существенно ограничивает возможности для формирования самостоятельного военного блока.

Эксперт отметил, что Турция может поставлять вооружение и развивать военно-техническое сотрудничество с тюркскими государствами, однако в случае серьезного кризиса Анкара, по его оценке, не сможет оперативно оказать им полноценную военную поддержку.

При этом Эгютчу подчеркнул, что страны ОТГ сохраняют сильную культурную и языковую общность, которая остается основой взаимодействия внутри организации.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что сама концепция «тюркского» объединения может вызывать настороженность у соседних держав, в том числе из-за наличия тюркских и мусульманских регионов за пределами стран ОТГ.

Организация тюркских государств (ОТГ) в последние годы в основном сосредоточена на экономическом, транспортном и гуманитарном сотрудничестве, тогда как вопросы коллективной обороны и создания единого военного механизма официально не являются центральным направлением ее деятельности.

