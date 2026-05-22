Рубио сообщил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что сестра руководителя кубинского конгломерата GAESA Адиc Ластрес Морера арестована и находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции.
«Адиc Ластрес Морера является сестрой исполнительного президента GAESA… Рад сообщить, что сегодня она была арестована и сейчас находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США», — написал он в соцсети X.
Ранее власти Соединённых Штатов выдвинули обвинения против Рауля Кастро, ранее занимавшего должность президента Кубы.
Кроме того, Минфин США расширил перечень санкций против Кубы.