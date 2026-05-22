Рябков раскрыл смысл понятия «дух Анкориджа»

Замглавы Министерство иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что под выражением «дух Анкориджа» Москва понимает атмосферу доверия, сформировавшуюся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Ведомости».

Замглавы Министерство иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что под выражением «дух Анкориджа» Москва понимает атмосферу доверия, сформировавшуюся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Ведомости».

По словам Рябкова, именно эта атмосфера позволила в ходе саммита на Аляске согласовать базовые контуры урегулирования вокруг Украины. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему придерживается достигнутых тогда подходов.

Дипломат отметил, что для Москвы не имеет принципиального значения, как подобный процесс обозначается в США. Ключевым фактором он назвал сохранение настроя на продолжение диалога и поиск путей восстановления взаимоуважительного сотрудничества между двумя странами.

Рябков также указал, что контакты на высшем уровне рассматриваются как важный элемент обсуждения как украинской тематики, так и более широких вопросов двусторонних отношений.

Термин «дух Анкориджа» в российской дипломатической риторике используется как обозначение периода более конструктивного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, основанного на прямом политическом диалоге и попытках снизить уровень конфронтации между двумя государствами.

