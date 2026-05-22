В ЕП считают, что Украина может вступить в ЕС до урегулирования конфликта

Глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери выразил мнение, что Украина может вступить в Евросоюз до урегулирования конфликта.

Об этом он заявил в интервью с газетой «Известия».

«Я лично считаю, и я уверен, что у этой идеи есть большая поддержка, что мы должны принять Украину в ЕС, даже если между Украиной и Россией всё ещё будет продолжаться открытый конфликт», — сказал он.

Товери также считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС продолжатся уже скоро.

Ранее в Die Zeit писали, что европейские лидеры призывают Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине ради членства в ЕС.

В Bloomberg сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос.

