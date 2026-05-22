Греция выразила тревогу из-за украинских морских дронов

НАТО поддержало позицию Украины в споре с Грецией вокруг использования украинских безэкипажных катеров в Средиземном море.

НАТО поддержало позицию Украины в споре с Грецией вокруг использования украинских безэкипажных катеров в Средиземном море. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на греческие СМИ.

По данным издания, во время конференции в Брюсселе глава военного комитета альянса высказался в поддержку применения Киевом морских беспилотников против российских судов.

Ранее греческие рыбаки обнаружили украинский беспилотник в акватории Средиземного моря. После этого власти Греции выразили обеспокоенность рисками для судоходства и возможными экологическими последствиями подобных операций у побережья страны.

Как отмечается в публикации, Афины потребовали прекратить использование таких аппаратов вблизи греческих берегов. При этом Европейский союз официально не стал публично комментировать возникшую ситуацию.

Применение морских беспилотных систем в последние годы становится одним из ключевых элементов современных конфликтов, а их использование в международных акваториях все чаще вызывает споры между странами из-за вопросов безопасности судоходства и контроля над морскими коммуникациями.

