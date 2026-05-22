"Он что, хочет воевать с Белоруссией?": Лукашенко прокомментировал "болтовню" Зеленского

Белорусский лидер Александр Лукашенко ответил на вопрос о едких высказываниях из Киева. Он сообщил, что никак не реагирует на такого рода «болтовню». Президент Белоруссии добавил, что уже научился правильно принимать «шантаж и запугивания», цитирует Telegram-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко заверил, что жалеет нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что бывший комик «находится под серьезным прессом» и не желает делать выводы.
«Когда я слышу из Киева от Зеленского соответствующие заявления, я начинаю думать, зачем он это делает? Ну зачем? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет», — прокомментировал Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии предложил Зеленскому провести переговоры «в любой точке Украины». Он сообщил о готовности встретиться для разрешения киевского кризиса.