В Сухуме почтили память жертв Кавказской войны

СУХУМ, 22 мая. /ТАСС/. Тысячи людей пришли к памятнику махаджирам на сухумской набережной, чтобы почтить память жертв Кавказской войны. Среди них были президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, репатрианты, ветераны войны, общественность, студенты и школьники, передает корреспондент ТАСС с места события.
Собравшиеся у мемориала возложили цветы, после чего в исполнении Абхазской государственной капеллы прозвучали песни, написанные на слова народных поэтов Баграта Шинкубы и Мушни Ласурии о трагедии абхазского народа. Вел памятный вечер народный артист Абхазии Кесоу Хагба.
По традиции после церемонии у памятника все сошли к морю, руководители республики спустила на воду венки в память о тех, кто вынужден был покинуть родные места и погибли в дороге и на чужбине.
В связи со скорбной датой президент выступил с обращением к соотечественникам, в котором отмечается, что махаджирство — одна из самых печальных страниц в истории многострадального абхазского народа. И сколько бы лет ни прошло, боль утраты не стихает. «В этот памятный день я обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, где бы они ни находились. Мы должны помнить: Абхазия — наша общая Родина. Мы должны беречь ее, развивать и укреплять вместе. Независимое абхазское государство — это дом, где мы сохраняем наш этнос, родной язык и самобытную культуру. Пусть любовь к родине объединяет нас, вдохновляет на созидание и укрепляет веру в будущее Абхазии!», — говорится в обращении Гунбы к соотечественникам, опубликованном на его официальном сайте.
21 мая в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны. Этот день связывают с завершением войны, вхождением кавказских народов в состав Российской империи. Именно 21 мая 1864 года состоялся парад русских войск, проведенный генералом Граббе в урочище Кбаада (Красная Поляна). Памятный день был учрежден в 1994 году.
Выставка.
В Государственной картинной галерее в связи с днем памяти жертв Кавказской войны открылась выставка картин Народного художника Абхазии Батала Джапуа. Ее посетили Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, посол Южной Осетии в Абхазии Астамур Кация, глава Абхазской церкви Виссарион Аплиаа, ученые, общественность.
В экспозиции, разместившейся в двух залах галереи, представлены работы художника, выполненные по мотивам всемирно известного романа Баграта Шинкубы «Последний из ушедших» о трагической судьбе убыхского народа. Среди них серия работ «Аублаа» (убыхи), портреты старцев и другие.
В XIX веке в результате Кавказской войны тысячи абхазов вынуждены были покинуть историческую родину. Полностью обезлюдели Гулрыпшский, Сухумский и Гагрский районы, часть населения осталась лишь на территории нынешних Гудаутского и Очамчырского районов. Покинувшие родину абхазы нашли пристанище в Турции и странах Ближнего Востока. На сегодняшний день потомки абхазских переселенцев живут в 50 странах. Самая многочисленная абхазская диаспора — в Турции, где, по разным данным, их численность достигает от 500 тысяч до 1 миллиона человек. В самой Абхазии абхазов на сегодняшний день чуть более 100 тыс. человек.