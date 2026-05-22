В Сухуме почтили память жертв Кавказской войны

В связи со скорбной датой президент выступил с обращением к соотечественникам, в котором отмечается, что махаджирство — одна из самых печальных страниц в истории многострадального абхазского народа. И сколько бы лет ни прошло, боль утраты не стихает. «В этот памятный день я обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, где бы они ни находились. Мы должны помнить: Абхазия — наша общая Родина. Мы должны беречь ее, развивать и укреплять вместе. Независимое абхазское государство — это дом, где мы сохраняем наш этнос, родной язык и самобытную культуру. Пусть любовь к родине объединяет нас, вдохновляет на созидание и укрепляет веру в будущее Абхазии!», — говорится в обращении Гунбы к соотечественникам, опубликованном на его официальном сайте.