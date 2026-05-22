Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии, заявил посол США

«Президент больше не рассматривает применение силы… Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы», — заявил дипломат в интервью гренландской радиостанции KNR.
Он отметил, что оптимистично настроен в отношении того, что рабочая группа по Гренландии сможет прийти к решению, которое будет учитывать как опасения Трампа по поводу безопасности, так и мнение Гренландии и Дании. Это решение также должно предоставить гренландцам широкие экономические возможности.
Хоуэри также прокомментировал отказ премьера автономии Йенса-Фредерика Нильсена от участия в приеме по случаю открытия нового здания консульства США в Нууке.
«Председатель (гренландского правительства — ред.), должно быть, один из самых занятых людей во всей стране. Я знаю, что его отозвали в связи с работой», — заявил посол.
Как пишет KNR, в ходе своей речи на приеме в консульстве Хоуэри отметил стойкость гренландцев и их сильное общество, добавив, что здесь есть, чему поучиться.
«Мы всегда будем соседями и будем рядом с вами как союзники и партнеры вне зависимости от того, какое будущее вы выберете», — заявил дипломат.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 19 мая отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице автономии Нууке.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.