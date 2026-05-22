Лукашенко заявил, что не реагирует на высказывания Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не реагирует на высказывания Владимира Зеленского.
«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идёт из Киева, в том числе и от Зеленского», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первого».
Ранее Зеленский сообщил, что поручил усилить группировку ВСУ на Черниговско-Киевском направлении, у границы с Белоруссией.
