«Свидетельство солидарности с Россией»: на фестивале «Интермузей. БРИКС+» в Гатчинский музей вернули пропавшую картину

На фестивале «Интермузей. БРИКС+» состоялась церемония передачи картины «Лунная ночь в Крыму» музею-заповеднику «Гатчина». Картину, пропавшую после революции, безвозмездно передал итальянский коллекционер Паоло Польвани. Работа Льва Лагорио возвращается на историческое место: она составляла часть коллекции императора Александра III.
20 мая на пленарной сессии ИКОМ России «Традиции и инновации в современном музее» состоялась церемония передачи картины Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» музею-заповеднику «Гатчина». Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Интермузей. БРИКС+».
Художник-пейзажист Лев Лагорио происходил из семьи дипломатов: он был сыном итальянского консула. Живописец родился в Феодосии и вошёл в число учеников выдающегося мариниста Ивана Айвазовского. Сегодня его работы представлены в Третьяковской галерее, Русском музее и других учреждениях культуры.
Картину «Лунная ночь в Крыму» Лагорио написал в 1879 году. С помощью архивных описей и маркировки на тыльной стороне изображения, относящейся к 1920-м годам, эксперты установили, что работа украшала интерьеры Гатчинского дворца, где жила семья императора Александра III.
Однако данные инвентаризации, относящиеся к 1930-м, свидетельствуют о том, что в коллекции музея «Лунной ночи в Крыму» уже не было. Её след потерялся почти на столетие.
Осенью 2025 года в посольство России в Италии обратился коллекционер Паоло Польвани. Он заявил о желании передать картину России.
«Польвани отметил, что после подтверждения подлинности принадлежности картины вместе с супругой принял решение сделать всё возможное для того, чтобы вернуть её в стены родного музея. Такой поступок, безусловно, это и свидетельство солидарности с Россией, российским народом, который подвергается давлению со стороны западных стран», — рассказал в своём Telegram-канале посол России в Италии и Сан-Марино по совместительству Алексей Парамонов.
Эксперты подтвердили подлинность произведения, а также отметили его мемориальную ценность. В доставке картины на родину принимали участие сотрудники Министерства иностранных дел и Министерства культуры России, а также специалисты Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов и коллекционер Паоло Польвани.
«Мы можем только представить, сколько всего приключилось с этой картиной в годы, когда она была утеряна. Сейчас наконец-то она вернулась домой, и мы можем полюбоваться этой картиной в музее. Даже Александр III там, наверху, думаю, будет рад этому», — поделился Польвани.
Директор музея-заповедника «Гатчина», президент ИКОМ России Василий Панкратов отметил, что сейчас в Гатчинском дворце идёт реставрация личных покоев императора и его семьи. Возвращение картины, которая станет частью экспозиции, дополняет празднование 260-летия Гатчинского дворца. Торжество состоится 6 июня.